Planète EAU LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi, 10 octobre 2021, Revel. Fête de la science 01 – 10 octobre

dimanche 10 octobre – 14h00 L’exposition Planète EAU invite le visiteur à suivre le parcours surprenant de l’eau : de sa naissance cosmique à son arrivée sur Terre, de son omniprésence dans l’apparition et l’évolution de la vie, de ses usages, de la nécessité de sa préservation pour les générations futures. Ces thématiques sont enrichies d’une approche régionale sur les enjeux de l’eau pour le canal du Midi en Occitanie. Le parcours, pour tous publics, est organisé autour de dispositifs interactifs et multimédias.

Une exposition conçue et produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

