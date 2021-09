Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Transition énergétique et électricité LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Palais de l’Univers et des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

samedi 09 octobre – 14h00 La Centrale Nucléaire de Gravelines présente un stand animé afin de présenter aux habitants du territoire afin de leurs expliquer le principe de fonctionnement d’une centrale, son environnement et le rôle du groupement EDF dans la transition énergétique. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande

