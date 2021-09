Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Des plantes à la rescousse des sols pollués : mythe ou réalité ? LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

Nord

Des plantes à la rescousse des sols pollués : mythe ou réalité ? LE PLUS – PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES, 10 octobre 2021, Cappelle-la-Grande. Fête de la science 04 – 10 octobre

LE PLUS – PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Université du Littoral Cote d'Opale. Entrée libre En ligne Grand public.

dimanche 10 octobre – 09h00 Bien que la capacité d’adaptation des plantes aux milieux extrêmes est connue depuis longtemps, leur potentiel est encore loin d’avoir livré tous ses secrets.

Venez découvrir, non sans émotion, comment les phytotechnologies qui utilisent la capacité naturelle des plantes et de leur microbiote associé pourraient constituer une solution éco-innovante pour redonner vie aux sols pollués et ainsi les réhabiliter et les revaloriser d’un point de vue écologique et socio-économique. Hauts-de-France>Nord

