Voir l’invisible : une émotion sans cesse renouvelée LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES, 10 octobre 2021, Cappelle-la-Grande. Fête de la science 07 – 10 octobre

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Université du Littoral Cote d’Opale. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00 Les gaz (polluants ou non) et les particules nous entourent pendant tous les instants de notre vie. La plupart du temps, ils sont incolores et inodores. On peut donc dire qu’ils sont invisibles pour nous. Heureusement, il existe des instruments pour les révéler.

Les lasers permettent ainsi d’identifier les gaz. En l’envoyant dans l’atmosphère, il permet même de cartographier les particules en suspension. Le microscope électronique à balayage permet, quant à lui, de découvrir la nature de ces micro-particules et de les classer comme des pollens, de la pollution ou de la simple poussière. Les trois stands autour de l’émotion de voir l’invisible vous feront découvrir les technologies utilisées dans les laboratoires recherche de l’Université du Littoral Côte d’Opale. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : https://www.univ-littoral.fr/ LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

