Fruit du hasard ou fruit de la passion ? LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES, 10 octobre 2021, Cappelle-la-Grande. Fête de la science 09 – 10 octobre

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Université du Littoral Cote d’Opale. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00 Les grandes découvertes scientifiques sont-elles le fruit du hasard ou le fruit de la passion pour la recherche de leurs auteurs ? Peut-être un peu des deux à la fois ? Quoi qu’il en soit, une certitude : elles suscitent chez les chercheurs une grande émotion de la découverte. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : https://www.univ-littoral.fr/ LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

