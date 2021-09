Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Météo Science LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00 Le thème abordé etant la météorologie, vous découvrirez sur notre stand l’étude des différents phénomènes atmosphériques, les prédictions météo, le réchauffement climatique, par différents moyens tels que les ballons sondes météo, Images météo en direct “faire la pluie et le beau temps”, et soyez le présentateur ou la présentatrice météo. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

