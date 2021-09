Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Planètes LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

Fête de la science, 5 octobre 2021

Dans le cadre de l'exposition Vaisseau Terre, venez comparer notre planète à ses voisines.

LE PLUS – PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES
rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande

