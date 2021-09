Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Construis et lance ta fusée LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

Construis et lance ta fusée LE PLUS – PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES, 10 octobre 2021, Cappelle-la-Grande. Fête de la science 09 – 10 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00 Construire une fusée c’est se servir autant de ces dix doigts que de sa tête. Pour les amateurs de travaux manuels où il faut réfléchir autant que de toucher. Une fusée c’est le premier pas vers l’espace, alors rejoins nous. A partir de 8 ans. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

