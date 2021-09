Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Le Festival du CNRS LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

samedi 09 octobre – 10h00 Quatre laboratoires CNRS de la région se déplacent au PLUS pour participer au “Festival du CNRS” et vous proposer des ateliers didactiques qui présentent leurs sujets de recherche. Les deux premiers jours du festival (jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021) sont dédiés aux scolaires qui découvriront les ateliers par petits groupes. Le samedi 9 sera libre d’accès pour tous les publics. Les chercheurs vous attendent nombreux pour échanger sur leurs travaux et les émotions associées aux étapes à franchir pour découvrir de nouveaux savoirs.

Les thèmes des ateliers cette année portent sur

“Que boit-on quand on boit la tasse ?” le Laboratoire d’Océanologie et Géosciences (Wimereux, Dunkerque et Lille) vous emmènera à la découverte du plancton marin fraichement péché le matin (LOG); Les variétés de formes mèneront le visiteur vers l’émerveillement et la découverte d’un monde méconnu… une belle occasion de parler des émotions de la découverte et de l’étude des formes du vivant, même infiniment petit…

“La peine pénale dans l’histoire” Comment mène-t-on des recherches sur un tel sujet historique qui implique une dimension émotionnelle forte ? Pour en discuter le Centre d’Histoire Judiciaire de Lille proposera la découverte du jeu « La sellette » que l’équipe de médiation du laboratoire a développé dans le cadre d’un projet «COM’lab » (CNRS et MESHS).

“Vous avez dit doutes, surprises, certitudes ? : les émotions de la recherche en biologie.” A travers cet atelier les chercheurs du laboratoire UGSF de Lille explorerons avec le public les émotions qu’ils traversent lorsqu’ils se lancent à la recherche de nouvelles découvertes : comment dépasser les apparences, analyser les faits, surmonter les échecs, mettre en place des expériences et vérifier leurs validités à travers des applications ? Le chemin de la Recherche pour comprendre le monde biologique qui nous entoure est prétexte à éprouver diverses émotions. Ainsi, la pomme de terre, sujet neutre en apparence, nous offrira en exemple une palette d’applications étonnantes, notamment en bio-industrie…

“Les drones dans la recherche : venez voler avec nous.” Le laboratoire HEUDIASYC de Compiègne présentera une démonstration de vols de drones dans le cadre des travaux visant à valider de façon expérimentale des recherches dans le domaine du contrôle de commande et en robotique. L’atelier proposera de comprendre ce qu’est un drone de recherche, de quoi il est fait et comment il fonctionne. Qu’est ce qui le différencie d’un jouet ? D’un engin de modélisme? A partir des travaux de recherche du laboartoire les chercheurs présenteront des démonstrations en vol de drones afin de monteur leur agilité, leur capacité à se repérer, ou leur capacité à se déplacer en flotte.”

Les ateliers préparés à l’occasion pour la FDS rejoindront ensuite un « pool » de propositions à destination des établissements de la région. Ces derniers pourront demander (avec le soutien de l’académie de Lille) à les recevoir dans leurs murs durant les périodes scolaires afin de prolonger la FDS durant l’année scolaire, plus d’inforamation à venir sur le site https://www.hauts-de-france.cnrs.fr/.

En parallèle à cet événement le CNRS Hauts de France proposera des Visites Insolites de quelques unes de ses unités de recherche. Ces rendez-vous se veulent intimistes, interactifs et exceptionnels (groupe de 12 personnes maximum, sur inscription via un quizz lancé en septembre). Selon les laboratoires, vous pourrez contribuer à des expériences, découvrir des lieux uniques, avoir des échanges privilégiés avec les scientifiques, et bien d’autres possibilités, restez connectés : @CNRS_HdF. Hauts-de-France>Nord

