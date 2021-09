Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Modélisation mathématique, simulation : le plaisir de reproduire la réalité LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Université du Littoral Cote d’Opale. Entrée libre En présentiel Scolaires. Ordinateur ! Zoome sur cette carrosserie pour que l’on voie le reflet du meurtrier !”. “Ordinateur ! Calcule-moi la trajectoire optimale pour voler entre tous ces débris !”. Hélas, contrairement à ce que le cinéma nous laisse croire, l’ordinateur ne sait pas faire ça… en tout cas pas de lui-même et pas aussi vite ! Dans cette conférence nous parlerons de mathématiques et on se concentrera sur le cheminement nécessaire pour traduire une situation réelle (même complexe) en quelque chose de calculable et représentable par ordinateur. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : https://www.univ-littoral.fr/ LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

