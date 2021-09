Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Energie, histoire et émotion LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

Nord

Energie, histoire et émotion LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES, 5 octobre 2021, Cappelle-la-Grande. Fête de la science 05 octobre

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Palais de l’Univers et des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Une conférence qui décrit combien la transformation de l’énergie est riche de découverte et donc très chargée en émotion. Pour les collégiens avides de connaissances tant historiques que techniques. Hauts-de-France>Nord

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande 59180 organisateur : LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES

Détails Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande, Nord Autres Lieu LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Adresse rue du planétarium 59180 Cappelle-la-Grande Ville Cappelle-la-Grande lieuville LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande