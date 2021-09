Cappelle-la-Grande LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande, Nord Cosm’eau LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande Catégories d’évènement: Cappelle-la-Grande

LE PLUS – PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Palais de l’Univers et des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’eau liquide fait de notre planète Terre une véritable oasis de vie dans l’espace. Et ailleurs ? Des voyageurs interstellaires pourraient-ils se ravitailler en eau facilement ? Dans quels endroits inattendus du cosmos les scientifiques ont-ils détecté la précieuse molécule? Hauts-de-France>Nord

