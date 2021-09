Sérignan-du-Comtat le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat Sérignan-du-Comtat, Vaucluse Journée portes ouvertes au Naturoptère le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat Sérignan-du-Comtat Catégories d’évènement: Sérignan-du-Comtat

Journée portes ouvertes au Naturoptère le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat, 2 octobre 2021

Le Naturoptère. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Le Naturoptère fête la Science: l’accès à l’établissement est gratuit à toutes et tous.

Toute l’équipe se mobilise pour vous proposer animations et mini-ateliers. Découvrez également nos jardins avec une visite décalée animée par le comédien Frédéric Chiron.

Une journée de plaisir et de partage autour de la découverte de la nature et de la culture scientifique.

Entrée libre, inscriptions vivement conseillées pour les mini-ateliers (30 minutes).

Pour plus de précisions, rendez vous sur notre site internet www.naturoptere.fr Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat chemin du grès 84830 Sérignan-du-Comtat 84830 organisateur : https://www.naturoptere.fr/

