Saint-Pierre-d'Oléron Le musée de l'île d'Oléron Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Venez découvrir la numérisation 3D ! Le musée de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron

Venez découvrir la numérisation 3D ! Le musée de l’île d’Oléron, 3 octobre 2021, Saint-Pierre-d'Oléron. Fête de la science 03 octobre

Le musée de l’île d’Oléron Le musée de l’île d’Oléron. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h30

dimanche 03 octobre – 14h00 Membre du réseau Alienor.org conseil des musées, le musée de l’île d’Oléron valorise une partie de ses collections grâce au Musée 3D. Ce dispositif constitue actuellement l’une des plus grandes collections d’œuvres en 3D en France. Il a été créé par le réseau Alienor.org et 40 musées partenaires.

Avec plus de 156 œuvres numérisées en 3D, Musée 3D invite, de façon ludique, à découvrir les œuvres suivant ses envies et ainsi créer une visite sur-mesure.

Vincent Lagardère, responsable des éditions au sein de l’association Alienor.org, vous propose de participer à la numérisation 3D d’objets du musée sélectionnés pour l’occasion. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Le musée de l’île d’Oléron 9 place gambetta 17310 organisateur : Le musée de l’île d’Oléron

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Autres Lieu Le musée de l'île d'Oléron Adresse 9 place gambetta Ville Saint-Pierre-d'Oléron lieuville Le musée de l'île d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron