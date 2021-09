Saint-Pierre-d'Oléron Le musée de l'île d'Oléron Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Visite du musée Le musée de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Visite du musée Le musée de l'île d'Oléron, 3 octobre 2021, Saint-Pierre-d'Oléron. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Pour la première fois, le musée de l’île d’Oléron participe à la Fête de la Science et vous invite à découvrir les outils numériques au service de la valorisation des collections. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Le musée de l’île d’Oléron 9 place gambetta 17310 organisateur : Le musée de l’île d’Oléron

