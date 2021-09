Saint-Denis Le Moca La Réunion, Saint-Denis Les 24h de l’innovation de la Réunion Le Moca Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Denis

Les 24h de l’innovation de la Réunion Le Moca, 10 novembre 2021, Saint-Denis. Fête de la science 09 – 10 novembre

Le Moca Lycée Lislet Geoffroy. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Des équipes composées d’étudiants ont 24h pour développer des solutions innovantes en réponse à des sujets proposés par des entreprises, des laboratoires, des créateurs…

Les participants présentent à l’issue des 24 h leurs résultats en 3mn devant un jury et les meilleures équipes sont primées.

Un évènement dynamique et stimulant, gratuit pour les participants et les entreprises pour favoriser la créativité, la mettre à profit et qui favorise les relations Ecoles/Entreprises La Réunion>La Réunion

Le Moca Route de Montgaillard 97400 organisateur : Le Moca

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Denis Autres Lieu Le Moca Adresse Route de Montgaillard Ville Saint-Denis lieuville Le Moca Saint-Denis