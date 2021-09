Chambéry Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Ma thèse en 180 secondes Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Chambéry

Ma thèse en 180 secondes Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry, 16 octobre 2021, Chambéry. Fête de la science 16 octobre

Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 16 octobre – 14h00 à 18h30 Les candidats de l’Université Savoie Mont Blanc qui ont participé en 2021 au grand concours national de Ma thèse en 180 secondes se prêtent à nouveau à l’exercice de vous présenter leur sujet de recherche en 3 minutes chrono ! Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry 331 rue de la République 73000 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry

Détails Autres Lieu Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Adresse 331 rue de la République Ville Chambéry lieuville Le Manège, Centre de Congrès à Chambéry Chambéry