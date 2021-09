Fourmies Le L@bo Fourmies, Nord Atelier 3D autour de l’exposition “l’Envers du verre” Le L@bo Fourmies Catégories d’évènement: Fourmies

Le L@bo Ville de Fourmies. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Un scanner 3D permet de reconstituer un objet de la vie quotidienne en modèle 3D numérique, dans un but de création en animation 3D ou pour une reproduction à l’imprimante 3D.

Le L@bo, en partenariat avec l’Ecomusée de l’Avesnois, vous font découvrir les technologies passés et présentes à l’occasion de l’exposition l’Envers du verre : au cours de cet atelier, participez à la reconstitution 3D d’un objet de l’exposition ! Hauts-de-France>Nord

Le L@bo Parking du Théâtre Jean Ferrat 59610 organisateur : https://www.fourmies.fr/ Le L@bo

