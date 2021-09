Fourmies Le L@bo Fourmies, Nord Le Fablab se met au VERRE – Atelier Gravure Le L@bo Fourmies Catégories d’évènement: Fourmies

Nord

Le Fablab se met au VERRE – Atelier Gravure Le L@bo, 8 octobre 2021, Fourmies. Fête de la science 02 – 08 octobre

Le L@bo Ville de Fourmies. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30 Le L@bo, coeur numérique de Fourmies, vous propose un atelier d’initiation à la gravure laser sur verre pour petits et grands.

Découvrez la technologie laser et la conception numérique, et fabriquez votre propre décoration en verre ! Hauts-de-France>Nord

Le L@bo Parking du Théâtre Jean Ferrat 59610 organisateur : https://www.fourmies.fr/ Le L@bo

Détails Catégories d’évènement: Fourmies, Nord Autres Lieu Le L@bo Adresse Parking du Théâtre Jean Ferrat Ville Fourmies lieuville Le L@bo Fourmies