Le Cheylard Le Labo.ve - La Fabritech Ardèche, Le Cheylard Découverte de la robotique Le Labo.ve – La Fabritech Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Le Cheylard

Découverte de la robotique Le Labo.ve – La Fabritech, 6 octobre 2021, Le Cheylard. Fête de la science 06 octobre

Le Labo.ve – La Fabritech Labo.ve – La Fabritech. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Venez découvrir les différentes possibilités qu’offre le micro controleur Arduino.

Allumer des leds en rythme, actionner un moteur ou un servo moteur, utiliser des capteurs… Vous apprendrez les différents composant qui font fonctionner les robots d’aujourd’hui. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Le Labo.ve – La Fabritech 400 Route d’Aric Industrie 07160 Le Cheylard 07160 organisateur : https://www.la-fabritech.fr Le Labo.ve – La Fabritech

