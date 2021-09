Le Cheylard Le Labo.ve - La Fabritech Ardèche, Le Cheylard Portes ouvertes de La Fabritech Le Labo.ve – La Fabritech Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Le Cheylard

Portes ouvertes de La Fabritech Le Labo.ve – La Fabritech, 2 octobre 2021, Le Cheylard. Fête de la science 02 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez découvrir le monde la fabrication numérique au FABLAB du Cheylard.

La Fabritech vous accueille dans ses locaux et vous présentera toutes ses machines à commande numérique ainsi que les techniques d’impression 3D, de découpe au laser et de fraisage numérique.

Décoration, robotique, meuble, design, prototype, pièces mécanique… Dans un FABLAB on peut tout inventer, fabriquer ou réparer !

Adhérent à la charte du MIT, La Fabritech est un lieu ouvert à tous, pour créer des prototypes et des objets à l’aide d’outils et de machines numériques. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Le Labo.ve – La Fabritech 400 Route d'Aric Industrie 07160 Le Cheylard 07160

