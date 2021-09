Villar-d'Arêne Le Jardin du Lautaret Hautes-Alpes, Villar-d'Arêne Lecture géologique du paysage du col du Lautaret Le Jardin du Lautaret Villar-d'Arêne Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Villar-d'Arêne

Lecture géologique du paysage du col du Lautaret Le Jardin du Lautaret, 3 octobre 2021, Villar-d'Arêne. Fête de la science 03 octobre

Le Jardin du Lautaret Jardin du Lautaret – UGA. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h30 à 15h15 Déambulation dans le jardin du Lautaret pour décrypter les montagnes environnantes.

La physionomie d’un paysage est directement liée à l’organisation de ses éléments géologiques. Alpages, forêts, implantations humaines découlent de la nature des terrains qui s’emboitent et se superposent. À la frontière entre le Briançonnais et le Dauphinois, le col du Lautaret juxtapose plusieurs ensembles géologiques remarquables sédimentaires et magmatiques. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Le Jardin du Lautaret Le Lautaret 05480 Villar-d’Arêne 05480 organisateur : https://www.jardinalpindulautaret.fr/ Le Jardin du Lautaret

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Villar-d'Arêne Autres Lieu Le Jardin du Lautaret Adresse Le Lautaret 05480 Villar-d'Arêne Ville Villar-d'Arêne lieuville Le Jardin du Lautaret Villar-d'Arêne