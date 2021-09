La Fresque du Climat x La Fresque de la Biodiversité au Hublot (Ville de Marseille) Le Hublot (Ville de Marseille), 2 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 02 octobre

Le Hublot (Ville de Marseille) La Fresque du Climat. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30

Venez comprendre les concepts clés de la biodiversité dans un atelier ludique, visuel, collaboratif et scientifique !

C’est quoi la biodiversité ? Qu’est-ce qui peut perturber l’équilibre d’un écosystème ? Quelles sont les 5 grandes pressions sur la biodiversité ? Quels sont les impacts de nos activités sur la biodiversité ?

Vous saurez répondre à ces questions après l’atelier !

En parallèle de l’atelier La Fresque de la Biodiversité, La Fresque du Climat au format quiz sera devant Le Hublot pour tester vos connaissances sur le climat !





« LE HUBLOT » : une fenêtre ouverte sur la mer et le littoral

Le Hublot est un lieu unique de sensibilisation et de découverte de la mer et du littoral pour le grand-public ouvert en saison estivale depuis 2019, dans un format ludique et mobilisateur : un espace de découverte sensorielle avec aquarium et microscope, une exposition photo des espèces marines des récifs, un espace exposition modulable dans son contenu et une présentation de casques de réalité virtuelle de plongée sur les récifs artificiels du Prado et les fonds sous-marins de Marseille.

Diverses associations environnementales, organismes et institutions sont aussi régulièrement accueillies pour informer et sensibiliser à l’environnement littoral et marin ou sur des thématiques plus large de culture scientifique.

Le « Hublot » vous accueille sur la plage Borély, Marseille (8e arr) face à la mer, entre l’espace de jeux d’enfants et le restaurant Zen.

Ouverture du site : les mercredis et week-ends de septembre, avec la présence d’un animateur spécialisé sur l’environnement marin.

Programme actualisé en ligne sur :https://www.marseille.fr/mer/balade-et-loisirs/lieux-de-decouverte-du-l…

Ville de Marseille / Direction de la Mer / Service Mer et Littoral

Le Hublot (Ville de Marseille) Plage du Prado 13008 Marseille 13008

