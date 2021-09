Mise en lumière… une visite surprenante au Grand R ! – par Terre des Sciences Le Grand R, 9 octobre 2021, La Roche-sur-Yon.

Mise en lumière… une visite surprenante au Grand R !

La lumière est indissociable de l’art du spectacle : elle le met en valeur, le transcende, elle en est même parfois le principal acteur… Et pourtant, savez-vous comment elle est émise, sculptée et affinée ?

Terre des Sciences et le Grand R s’associent pour vous faire découvrir les coulisses de la régie lumière. En compagnie de Guillaume Cousin, artiste et régisseur lumière, et de Valérie Cottereau, médiatrice scientifique, venez comprendre les propriétés de la lumière et les secrets qui se cachent derrière les projecteurs…

En bonus, l’atelier du mercredi sera complété par un goûter offert et 30 minutes de découverte technique du spectacle « Mars 2037 », qui sera en cours de montage pour la séance du soir !



Le Manège

Esplanade Jeannie-Mazurelle

85000 La Roche-sur-Yon

