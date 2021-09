L’eau, une ressource naturelle limitée. Exemple du Massif des Bauges Le Garage, Librairie des Bauges, 7 octobre 2021, Albertville.

Fête de la science 07 octobre

Le Garage, Librairie des Bauges Univpop’ Université populaire à Albertville. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h00 à 19h30

Si les fontaines de nos villages semblent éternelles, leur devenir interroge toutefois sur la nature et la pérennité de la ressource en eau. A partir d’un exposé richement illustré sur la nature et l’histoire géologique des Alpes et du Massif des Bauges, Géoparc mondial UNESCO, on caractérisera les différents réservoirs naturels de notre région, pour apprécier leur importance et leur vulnérabilité. Entre glaciers, lacs, plaines alluviales et karst, un voyage dans le temps et dans l’espace de nos montagnes pour réfléchir et se préparer au changement climatique qui s’accélère.

Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Le Garage, Librairie des Bauges 104 R de la Republique 73200 Albertville 73200

organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Le Garage, Librairie des Bauges