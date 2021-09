Albertville Le Garage, Librairie des Bauges Albertville, Savoie Le process industriel chez Tivoly : entre science, innovation et technologie Le Garage, Librairie des Bauges Albertville Catégories d’évènement: Albertville

TIVOLY est un concepteur et fabricant d'outils coupants et d'accessoires électroportatifs depuis plus de 100 ans en Savoie. Alliant des connaissances fondamentales en métallurgie et les techniques de fabrication les plus avancées, notamment par traitement thermique, il apporte des solutions d'usinage rapides et flexibles qui répondent aux besoins de secteurs très divers allant de la machine-outil à l'industrie aéronautique en passant par le médical.

