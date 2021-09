Saumur Le Dôme, Village des Sciences de Saumur Maine-et-Loire, Saumur Village des sciences de Saumur Le Dôme, Village des Sciences de Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Village des sciences de Saumur Le Dôme, Village des Sciences de Saumur, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Le Dôme, Village des Sciences de Saumur Ville de Saumur. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Au Village des sciences vous attendent de multiples espaces d’animations, de démonstrations et d’expositions ! Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre ! Animations en continu, expositions et rencontres… Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Le Dôme, Village des Sciences de Saumur théâtre de Saumur 49400 Saumur 49400 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Le Dôme, Village des Sciences de Saumur

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Le Dôme, Village des Sciences de Saumur Adresse théâtre de Saumur 49400 Saumur Ville Saumur lieuville Le Dôme, Village des Sciences de Saumur Saumur