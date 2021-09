Caen Le Dôme Caen, Calvados Découverte des métiers par immersion Le Dôme Caen Catégories d’évènement: Caen

Découverte des métiers par immersion Le Dôme, 16 octobre 2021, Caen. Fête de la science 15 – 16 octobre

Le Dôme Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. Réservation conseillée En présentiel;En ligne Scolaires. Dans le cadre de la fête de la science et du Turfu festival, l’Agence régionale de l’orientation et des métiers propose une découverte des métiers par immersion Normandie>Calvados

Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel 14000 Caen

