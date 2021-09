Rennes Le Diapason Ille-et-Vilaine, Rennes Sciences en cour[t]s Le Diapason Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sciences en cour[t]s Le Diapason, 1 octobre 2021, Rennes.

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 20h30 Les doctorants rennais présentent leurs travaux de recherche sous forme d’un court métrage d’environ 5 mn destiné aux lycéens ou au grand public. Il s’agit de lever le voile sur la recherche scientifique et le quotidien du jeune chercheur. Les doctorants-réalisateurs sont invités à poser sur leurs travaux un oeil distancié et critique afin de les présenter de manière claire et attrayante à un public varié. Fiction ou documentaire, aucune contrainte d’écriture n’est imposée. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Le Diapason 21 Allée Jules Noël 35700 Rennes

