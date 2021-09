Pers-Jussy Le Diapason Haute-Savoie, Pers-Jussy CAFE REMUE-MENINGES : LES POUVOIRS DU CERVEAU Le Diapason Pers-Jussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Pers-Jussy

CAFE REMUE-MENINGES : LES POUVOIRS DU CERVEAU Le Diapason, 5 octobre 2021, Pers-Jussy. Fête de la science 05 octobre

Le Diapason A SECONDE VUE. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 19h00 à 20h30 Le cerveau est une incroyable “machine”, capable de faire des choses étonnantes mais aussi de se tromper.

Comment fonctionne la mémoire ? Combien de sens avons-nous ? Comment raisonne-t-on ?

Un atelier pour expérimenter avec son cerveau et pour en savoir plus sur les recherches en Sciences Cognitives.

Et un moment d’échange pour répondre à toutes vos questions. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Le Diapason 284 route de l’Eglise – 74930 Pers-Jussy 74930 organisateur : www.asecondevue.fr Le Diapason

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Pers-Jussy Autres Lieu Le Diapason Adresse 284 route de l'Eglise - 74930 Pers-Jussy Ville Pers-Jussy lieuville Le Diapason Pers-Jussy