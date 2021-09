Mirabel Le CERMOSEM, site du Pradel Ardèche, Mirabel Les drones et les sciences, une drole d’ambivalence ? Le CERMOSEM, site du Pradel Mirabel Catégories d’évènement: Ardèche

Réservation conseillée
Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00 Outre l’usage dans un cadre récréatif dans le but de réaliser des photos de vacances, le drone est de plus en plus utilisé dans de multiples domaines scientifiques (géographie, archéologie…).

Le temps d’un après-midi, vous découvrirez les multiples applications de cet outil dans un cadre scientifique. Au programme, conférence et démonstration ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Le CERMOSEM, site du Pradel 07170 Mirabel 07170 organisateur : https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/institut/le-cermosem/le-campus-rural-le-cermosem-275906.kjsp Le CERMOSEM, site du Pradel

