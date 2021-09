Biscarrosse Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) et Musée de l'Hydraviation Biscarrosse, Landes Village des sciences de Biscarrosse 2021 Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) et Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) et Musée de l’Hydraviation Circonscription Mimizan Pays de Born. Entrée libre En présentiel;En ligne Scolaires. Le village des sciences se décline pour cette 7ème édition à la fois en virtuel et en présentiel. Vous trouverez toutes les propositions en suivant l’URL de l’événement (Padlet dédié).

Le village virtuel 2021 s’enrichit de nouveaux parcours : Scène de crime, jeux d’antan et d’ailleurs, les 5 sens, astronomie, la forêt, Escape Game Univers.

Ils seront accessibles dès le lundi 04 octobre, réalisables en classe ou à la maison. A vos tablettes !

En présentiel, des animateurs et médiateurs culturels se déplaceront dans les classes inscrites pour proposer des animations autour de l’astronomie, les fusées à eau, l’archéologie, les sens, l’air et vent, la nutrition du futur, la photographie aéronautique.

Quelques ateliers pourront se dérouler sur les sites : Cinéma le Renoir, air et vent, les fusées à eau…

Des défis entre classes seront également proposés : programmation, SVT, chimie.

Il sera également possible d’emprunter des mallettes de jeux proposées par des classes sur l’hygiène de vie et les jeux mathématiques.

Toutes ces propositions s’adressent de la maternelle au collège ainsi qu’aux familles. Nouvelle-Aquitaine>Landes

Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) et Musée de l’Hydraviation 1414 Avenue Pierre Georges Latécoère 40600 Biscarrosse 40600 organisateur : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0400062a/ Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) et Musée de l’Hydraviation

