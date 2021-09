La résilience des écosystèmes Le 122, Tiers-Lieu, 7 octobre 2021, .

Fête de la science 07 octobre

Le 122, Tiers-Lieu Cinélégende. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h30

La nature a recolonisé Tchernobyl. Elle y est même exubérante. Est-ce à dire que la nature se joue de la radioactivité ? La réalité est plus complexe et nécessite une investigation dans les forêts et les villages abandonnés de Tchernobyl. Les radioécologues et zoologues font de surprenantes découvertes. Une enquête qui ouvre également de nouvelles pistes de recherche dans le domaine de la radioprotection humaine.

Conférence et film documentaire par Etienne Riff, professeur de SVT au lycée Joachim du Bellay. Présentation et débat en présence de Philippe Boudes, sociologue de l’environnement, Agrocampus.

Et sous réserve, Tchernobyl, une histoire naturelle ? de Luc Riolon (France, 90 minutes).

Possibilité de restauration sur place.

Cet événement est proposé dans le cadre de la manifestation “Habiter une terre dévastée”, et en référence à la projection du film La Terre outragée.

Le 122, Tiers-Lieu 122 rue de la Chalouère 49100 Angers

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Le 122, Tiers-Lieu