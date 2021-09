Barenton-Bugny LDAR - Pôle du Griffon Aisne, Barenton-Bugny Visite du Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche (LDAR) du Conseil départemental de l’Aisne LDAR – Pôle du Griffon Barenton-Bugny Catégories d’évènement: Aisne

Barenton-Bugny

Visite du Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche (LDAR) du Conseil départemental de l’Aisne LDAR – Pôle du Griffon, 2 octobre 2021, Barenton-Bugny. Fête de la science 02 octobre

LDAR – Pôle du Griffon Conseil départemental de l’Aisne. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00 Le LDAR réalise plus d’1,5 M d’analyses par an. Eaux de consommation, viande, denrées alimentaires, restaurations collectives, matières fertilisantes, sols… Rien n’échappe au contrôle et à la surveillance des experts de ce laboratoire public. Venez découvrir l’envers du décor le 2 octobre à 10h et à 14h Hauts-de-France>Aisne

LDAR – Pôle du Griffon 180 rue Pierre-Gilles de Gennes 02007 organisateur : https://archeo.aisne.com/ LDAR – Pôle du Griffon

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Barenton-Bugny Autres Lieu LDAR - Pôle du Griffon Adresse 180 rue Pierre-Gilles de Gennes Ville Barenton-Bugny lieuville LDAR - Pôle du Griffon Barenton-Bugny