samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 iDrogen est un véhicule entièrement fait par les étudiants de l’ESTACA dans le but de participer au Shell éco-marathon dans la catégorie hydrogène. C’est un prototype à haut rendement énergétique dont le but est de parcourir la plus grande distance possible avec l’équivalent d’un litre de carburant. Pays de la Loire>Mayenne

