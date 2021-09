Changé Laval Virtual Center Changé, Mayenne Les énergies et leur découverte Laval Virtual Center Changé Catégories d’évènement: Changé

Mayenne

Les énergies et leur découverte Laval Virtual Center, 3 octobre 2021, Changé. Fête de la science 02 – 03 octobre

Laval Virtual Center Association PEGASE. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Découvrez par le biais d’expériences simples et ludiques comment sont produites et utilisées les énergies. Pays de la Loire>Mayenne

Laval Virtual Center Rue Marie Curie 53810 Changé 53810 organisateur : Laval Virtual Center

Détails Catégories d’évènement: Changé, Mayenne Autres Lieu Laval Virtual Center Adresse Rue Marie Curie 53810 Changé Ville Changé lieuville Laval Virtual Center Changé