Village des sciences de Laval Laval Virtual Center, 3 octobre 2021, Changé.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Laval Virtual Center ZOOM. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Le Village des sciences de Laval vous invite à explorer, découvrir et échanger avec les scientifiques professionnel·le·s et bénévoles à travers différents espaces d’animation, d’immersion ou encore d’exposition ! Un seul but : lier sciences et plaisir.

Pour vous accueillir, le ZOOM, le CIN, ASD53, la Cité du lait-Lactopôle, la Ligue de l’enseignement, le Musée des sciences, liInstitut des Arts et Métiers, les départements Génie biologique et Informatique de l’IUT de Laval, le lycée Douanier Rousseau de laval, l’ESTACA et ses associations Pégase, Flying West, WAVE ESTACA et iDrogen se mobilisent le temps d’un weekend.

Pays de la Loire>Mayenne

Laval Virtual Center Rue Marie Curie 53810 Changé 53810

organisateur : Laval Virtual Center