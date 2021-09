Changé Laval Virtual Center Changé, Mayenne Émotions et sentiments au Musée des Sciences Laval Virtual Center Changé Catégories d’évènement: Changé

Mayenne

Émotions et sentiments au Musée des Sciences Laval Virtual Center, 3 octobre 2021, Changé. Fête de la science 02 – 03 octobre

Laval Virtual Center Musée des sciences de Laval. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment cela se traduit, physiquement, dans notre être ? Venez décortiquer ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps lors de la découverte d’une sélection de spécimens conservés au Musée des Sciences ! Quelles seront vos émotions lorsque vous les découvrirez ? Pays de la Loire>Mayenne

Laval Virtual Center
Rue Marie Curie 53810 Changé

