De l’herbe au lait Laval Virtual Center, 3 octobre 2021, Changé. Fête de la science 02 – 03 octobre

Laval Virtual Center Cité du lait – Lactopôle. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A l’aide d’une vache grandeur nature, venez découvrir comment la vache transforme ses aliments en lait, la sécrétion du lait par la mamelle et le fonctionnement de la traite. L’intérieur de la vache s’ouvre pour voir s’animer tous les protagonistes de l’histoire : l’herbe, les bactéries, les estomacs. Chacun, à sa place, joue son rôle dans la production du lait. Pays de la Loire>Mayenne

Laval Virtual Center Rue Marie Curie 53810 Changé 53810 organisateur : https://www.lactopole.com/ Laval Virtual Center

