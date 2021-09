Changé Laval Virtual Center Changé, Mayenne Recherche scientifique dans le domaine de la réalité virtuelle Laval Virtual Center Changé Catégories d’évènement: Changé

Mayenne

Recherche scientifique dans le domaine de la réalité virtuelle Laval Virtual Center, 3 octobre 2021, Changé. Fête de la science 02 – 03 octobre

Laval Virtual Center Arts et Métiers – Institut de Laval. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez découvrir les travaux de recherche au sein de l’équipe Présence & innovation de l’Institut Arts et Métiers de Laval. Ceux-ci s’intéressent de la réalité virtuelle, en particulier dans le domaine de la créativité et sur certaines dimensions de l’expérience utilisateur comme l’engagement et l’incarnation.

Un projet étudiant portant sur l’apprentissage de la programmation pour les enfant de 5 à 8 ans sera également présenté. Pays de la Loire>Mayenne

Laval Virtual Center Rue Marie Curie 53810 Changé 53810 organisateur : Laval Virtual Center

Détails Catégories d’évènement: Changé, Mayenne Autres Lieu Laval Virtual Center Adresse Rue Marie Curie 53810 Changé Ville Changé lieuville Laval Virtual Center Changé