La vie en dehors de la Terre, j’y crois ou pas ? L’Autre Cité, 7 octobre 2021, Stenay.

Fête de la science 07 octobre

L’Autre Cité PETR du Pays de Verdun. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00

A l’ère des fake news propagées à une vitesse folle via les réseaux sociaux, les scientifiques se battent au quotidien pour débunker les diverses théories. Quand il s’agit de la vie extraterrestre et de signes présents sur Terre, la croyance dépasse parfois la véracité des faits. Pourquoi et comment pouvons-nous ou devons-nous croire en la science ?

Le parcours scientifique proposé sur le Pays de Verdun, doit amener chacun, et notamment les plus jeunes, à se poser les bonnes questions. 3 temps d’animation sont proposés pour comprendre le vrai du faux, souvent sur un ton très sérieux, parfois dans le débat contradictoire, mais aussi de temps à autre sur un ton plus léger.

Grand Est>Meuse

L’Autre Cité Avenue de Verdun 55700 Stenay 55700

organisateur : L’Autre Cité