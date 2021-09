Stenay L'Autre Cité Meuse, Stenay Conférence – Débat : la vie extraterrestre, mythe ou réelle hypothèse ? L’Autre Cité Stenay Catégories d’évènement: Meuse

7 octobre 2021

L'Autre Cité, Stenay. Entrée libre. Grand public.

jeudi 07 octobre – 16h30 à 19h00 La conférence abordera différentes thématiques de la vie en dehors de la Terre avec la volonté de dégager différents points de vue contradictoire pour jongler entre croyances, science factuelle, hypothèses ou autres pour éveiller l’esprit critique du public à la nécessité de toujours rechercher les bonnes informations sans se laisser piéger.

Les intervenants sont actuellement en cours de sollicitation. Plus d'informations à venir.

L'Autre Cité
Avenue de Verdun 55700 Stenay

