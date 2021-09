Stenay L'Autre Cité Meuse, Stenay Spectacle – L’Exoconférence L’Autre Cité Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

Spectacle – L’Exoconférence L’Autre Cité, 7 octobre 2021, Stenay. Fête de la science 07 octobre

L’Autre Cité PETR du Pays de Verdun. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 20h15 à 21h45 Le spectacle sorti en 2015 sera projeté en vidéo afin d’apporter une note d’humour aux échanges et finir la journée en beauté.

Alexandre Astier est un artiste au sens noble du terme, touche à tout et éclairé. Il nous partage ici son talent et sa science dans un spectacle grand public qui retrace les grandes étapes de la formation de l’univers depuis le big bang avant de se pencher sur la vie extraterrestre. Grand Est>Meuse

L’Autre Cité Avenue de Verdun 55700 Stenay 55700 organisateur : L’Autre Cité

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu L'Autre Cité Adresse Avenue de Verdun 55700 Stenay Ville Stenay lieuville L'Autre Cité Stenay