Rouen L'Atrium Rouen, Seine-Maritime VR : à la rencontre des femmes de science ! L’Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

VR : à la rencontre des femmes de science ! L’Atrium, 11 octobre 2021, Rouen. Fête de la science 01 – 11 octobre

L’Atrium Science Action Normandie. Entrée libre En présentiel Scolaires. Au cours d’une expérience virtuelle et participative, découvrez l’histoire de deux femmes de sciences ! A mi-chemin entre le Pictionary et une enquête, explorez l’univers de ces femmes et apprenez en plus sur leur vie ! Normandie>Seine-Maritime

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen 76100 organisateur : https://www.scienceaction.asso.fr L’Atrium

