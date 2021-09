Rouen L'Atrium Rouen, Seine-Maritime Village de l’innovation et de l’énergie L’Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Village de l'innovation et de l'énergie L'Atrium, 5 octobre 2021, Rouen. Fête de la science 05 octobre

L’Atrium Science Action Normandie. Entrée libre En présentiel Scolaires. En prévision des grands rendez-vous de l’orientation, Science Action Normandie propose à vos élèves une rencontre privilégiée avec des chercheurs et des professionnels du secteur de l’énergie.

L’objectif étant d’incarner des filières, des formations et des carrières qui semblent éloignée de la réalité d’un jeune de 17-18ans afin que ces derniers puissent poser leurs questions et échanger avec les professionnels et chercheurs. Normandie>Seine-Maritime

L'Atrium 115 boulevard de l'Europe 76100 Rouen
organisateur : Science Action Normandie

