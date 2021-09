Le Prix de Thèse de la Fondation Flaubert L’Atrium, 5 octobre 2021, Rouen.

mardi 05 octobre – 10h00

Le Prix de Thèse de la Fondation Flaubert a pour but de valoriser, à travers le doctorat, l’excellence et l’ambition. Il récompense des travaux approfondis en sciences humaines et sociales, qui réveillent les curiosités et appréhendent autrement les enjeux de société. Il s’agit tout à la fois d’encourager les talents et de partager les savoirs, de diffuser les questionnements de la recherche et d’offrir un autre regard sur le monde.À l’occasion de la Fête de la Science, la finale donnera à chaque candidat dix minutes pour partager sa thèse devant un public et convaincre le jury. Histoire, littérature, géographie… autant de disciplines qui incarnent les multiples facettes de la recherche en sciences humaines et sociales.Le public est invité à les soutenir dans l’auditorium de l’Atrium à Rouen. À l’issue des présentations, il pourra voter pour la meilleure thèse, ajoutant une voix au vote du jury, et participer à un temps d’échange avec les candidats.

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen 76100

