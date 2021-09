En-quête de sciences L’Atrium, 8 octobre 2021, Rouen.

Fête de la science 07 – 08 octobre

L’Atrium Science Action Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Rendre la science accessible à tous est l’une des missions incontournables des centres de culture scientifique, technique et industriel (CSTI). La vulgarisation des sciences est aussi un exercice complexe pour les chercheurs et les scientifiques désireux de partager leurs savoirs et recherches. Les élèves pourront en faire l’expérience !

Divisés en petits groupes autonomes, les élèves mènent une recherche scientifique à partir des ressources mises à leur disposition dans les espaces d’exposition. Les sujets de ces recherches sont élaborés avec les enseignants et animateurs scientifiques en amont, en cohérence avec le niveau des élèves.

Dans un second temps, après avoir enquêté, les élèves sont accompagnés par un animateur scientifique pour mettre en scène de façon originale et ludique (démonstration scientifique, manipulations, proposition théâtralisée) les résultats de leurs recherches. Ce temps de travail peut être effectué à l’Atrium ou au sein de l’établissement scolaire avec un animateur scientifique.

Cet atelier est proposé dans le cadre du programme CRED76 porté par le département de Seine-Maritime.

Normandie>Seine-Maritime

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen 76100

organisateur : https://www.scienceaction.asso.fr L’Atrium