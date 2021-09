Rouen L'Atrium Rouen, Seine-Maritime Lycéenne, explore ta science L’Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

L’Atrium Science Action Normandie. Entrée libre En présentiel Scolaires. Dans le but de donner confiance et d’encourager des lycéennes de la région Normandie à dépasser les stéréotypes et à s’engager dans des filières scientifiques, Science Action Normandie leur a concocté deux jours d’exceptions.

Au programme : séance de coaching, visite guidée sur le thème du matrimoine, un atelier sur les stéréotypes et un rendez-vous avec des femmes de science inspirantes.

