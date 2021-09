Parallaxe 2050 – Escape Game – A partir de 15 ans Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence.

Fête de la science 02 octobre

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 12h00

samedi 02 octobre – 13h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 16h00

samedi 02 octobre – 17h00

Le scénario ? Plonger les jeunes dans un monde futuriste, une société égalitaire construite autour d’un Internet développé sur un modèle écologique et inclusif qui est mis en danger et leur proposer de travailler dans une organisation intergouvernementale pour sauver ce nouvel internet.Les jeunes incarnent ainsi les héros et héroïnes de ce futur qu’elles/ils pourront questionner une fois qu’elles/ils auront réussi à contrer les détracteurs, en développant des compétences numériques et collaboratives pour réussir les épreuves.L’escape game permet de découvrir la réalité des compétences numériques et les possibilités d’orientation dans les filières au delà des représentations, et favoriser le passage à l’action grâce à l’observation, la recherche d’indices, la rencontre de personnages “réalistes” et la résolution d’énigmes.

Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour-Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence 26000

organisateur : http://www.lesclevos.com/ Latour-Maubourg