Village des Sciences Universitaire Latour Maubourg, 2 octobre 2021, Valence.

Fête de la science 02 octobre

Latour Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 18h30

Stands, ateliers et spectacles – Sur inscription -Dès 4 ans

Rencontrez des chercheurs et médiateurs scientifiques! Ex-pé-ri-men-tez ! Essayez une animation immersive ! Prenez votre place pour un spectacle ! C’est l’anniversaire de la fête de la Science : vous êtes nos invités !

30 animations pour fêter les 30 ans de l’édition 2021 !

Débusquez, avec l’aide de nos chercheurs et médiateurs experts toutes sortes de curiosités autour des Sciences ! Discutez des grands phénomènes et mystères tels que la supraconductivité, l’écoulement des fluides, le BLOB…Initiez le dialogue avec nos robots invités, découvrez l’envers de l’électronique et des nouvelles technologies à travers la 3D, la RFID. Faites l’expérience de la réalité virtuelle à travers jeux vidéo et transmedia ! Pratiquez la chimie comme au labo, observez dans l’œil du microscope des bactéries ! Remontez le temps à la rencontre de femmes scientifiques extra- ordinaires, cherchez des traces d’ADN, des empreintes de tuiles, des fossiles…Essayez le kit d’énergie éolien, la balade des hydromachines, le simulateur de vol pendulaire … Votre émotion et votre curiosité vous seront très utiles dans cette édition spéciale 30 ans de très grande envergure qui a pour thématique : « l’émotion de la découverte ».

Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence 26000

organisateur : http://www.lesclevos.com/ Latour Maubourg